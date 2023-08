Prefeitura de Santo Antônio de Posse Promove Palestra de Conscientização no Combate à Violência contra a Mulher

Da Redação

Foto: Divulgação Prefeitura Municipal

Nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, às 9h, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, promoverá uma importante palestra de conscientização voltada para o combate à violência contra a mulher. O evento acontecerá no plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de sensibilizar a população e destacar a importância do enfrentamento desse grave problema social.

A violência contra a mulher é um tema que demanda atenção constante e esforços contínuos por parte da sociedade e das instituições. Através dessa iniciativa, a Prefeitura busca não apenas informar, mas também engajar a comunidade no processo de prevenção e denúncia de casos de violência, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres do município.

Diante da relevância do tema, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse convida toda a população a participar desse evento, demonstrando o compromisso coletivo em combater a violência contra a mulher e construir uma sociedade mais justa e respeitosa para todos.