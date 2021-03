Prefeitura de Santo Antônio de Posse realiza barreira sanitária

A partir desta sexta-feira (26/03), a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse em parceria com a Polícia Municipal e Vigilância Epidemiológica, irá implementar barreira sanitária na entrada da cidade. A medida visa conter a circulação de pessoas vindas de outros munícipios, e dessa forma minimizar o impacto da pandemia.

Esta é uma ação em conjunto com as cidades da RMC que tem por objetivo desestimular a vinda de turistas paulistanos com a adoção, na capital paulista, da antecipação de feriados municipais e, com isso, inibir aglomerações e festas clandestinas na RMC.

A barreira sanitária ocorrerá a partir de hoje, 26 de março, e vai até o dia 04 de abril.