PREFEITURA DEBATE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO ESTADO

Representantes da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim participaram nesta segunda-feira (18) do Governo na Área. O evento foi realizado pelo Governo de São Paulo no Instituto Agronômico de Campinas. A Secretaria de Assistência Social compareceu ao encontro, a fim de debater junto a SEDES – Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e à Prodesp, ações que contribuam para melhorar as ações do Bolsa do Povo.

A secretária estadual de desenvolvimento social, Nayra Karam, discutiu junto aos representantes da DRADS, e os gestores das secretarias de Assistência Social da região da grande Campinas e Baixa Mogiana, diversas demandas importantes, entre elas, algumas políticas públicas que integram o planejamento social do Prefeito Paulo Silva, como serviços de residência inclusiva e a Casa de Acolhida para mulheres vítimas de violência, ações que podem ocorrer através de um consórcio regional da Baixa Mogiana.

Também foram levadas à secretaria estadual questões que envolvem o Bolsa do Povo, instituído pelo Governo de São Paulo e que tem apresentado problemas. “Fomos expor a situação e apresentar soluções para que possam ser resolvidos”, explicou Cristina.