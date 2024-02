Prefeitura desfaz ocupação irregular em área pública na APA do Campo Grande

Crédito: Divulgação

Homem responsável por loteamento e venda de terrenos foi detido pela Guarda Municipal

A Secretaria de Habitação (SEHAB) realiza nesta terça-feira, 27 de fevereiro, a demolição de 7 edificações em fase de construção numa Área de Proteção Ambiental (APA) no Parque Linear do Campo Grande. É uma área com 227 mil metros quadrados de preservação denominada Parque Natural Municipal do Campo Grande.

A Secretaria de Habitação tomou conhecimento da tentativa de ocupação irregular da área pública no dia 24 de fevereiro, por meio de uma denúncia anônima que chegou pelo 156. A ação de demolição e desocupação da área está sendo realizada pelo Grupo de Contenção da Prefeitura, que envolve várias Secretarias.

Quando a equipe chegou ao local, foi identificado um parcelamento do solo, com venda da área de forma irregular. Uma pessoa apontada como o responsável pela comercialização dos lotes foi encaminhada pela Guarda Municipal à 2ª Delegacia Seccional para esclarecimentos.

Os moradores de algumas casas já habitadas serão notificados para desocupar o local. O caso será enviado para a Secretaria de Justiça para os devidos encaminhamentos. A ação está em andamento.

A Secretaria de Habitação ressalta que qualquer cidadão pode procurar a pasta para se informar sobre imóveis com preços muito abaixo do mercado, a fim de saber se aquela área é regularizada ou não.