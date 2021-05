PREFEITURA DISPONIBILIZA NOVA LISTA DE DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS

A Diretoria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, vem comunicar todos os Engenheiros e Arquitetos, devidamente cadastrados neste município de Engenheiro Coelho, que, cotidianamente ingressam com projetos nesta municipalidade, que, haverá mudanças de documentações a serem entregues referentes às aprovações de projetos.

Deverá o responsável técnico seguir essa nova listagem, evitando assim, anexos de documentos desnecessários, fato esse que vem ocorrendo costumeiramente.

Abaixo, segue a lista dos documentos listados por essa Diretoria e que deverá ser seguida por completo em cada situação.

Se o projeto a ser ingressado não constar nessa situação abaixo descrita, deverá o profissional entrar em contato com a Diretoria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo para sanar as dúvidas.

DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE PROJETOS

DECLARAÇÃO TÉCNICA INFORMATIVA

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Poderá o responsável técnico solicitar a “DECLARAÇÃO TÉCNICA

INFORMATIVA”desde que contenha os documentos acima elencados;

• Anexar as taxas devidamente pagas;

CERTIDÕES (DE QUALQUER NATUREZA)

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Anexar as taxas devidamente pagas;

DECLARAÇÃO CADASTRAL PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Cópia do Projeto devidamente aprovado;

• Alvará de Obras dentro do período;

• Anexar as taxas devidamente pagas;

CONCLUSÃO DE OBRAS E HABITE-SE

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Declaração de Aprovação de Projeto e Revisão de IPTU;

• Alvará de Obras (emitido quando aprovado o Projeto);

• Baixa da ART ou RRT;

• Anexar as taxas devidamente pagas;

• Laudo de vistoria realizado pelo Responsável Técnico (OBS.: constar no laudo que a

edificação está de acordo com o projeto aprovado);

• Relatório Fotográfico assinado pelo proprietário e responsável técnico;

PARA REVISÃO DE IPTU

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Cópia do Projeto devidamente aprovado;

• Alvará de Obras (emitido quando aprovado o Projeto);

• Declaração de Aprovação de Projeto e Revisão de IPTU;

• Relatório Fotográfico assinado pelo proprietário e responsável técnico;

• Anexar as taxas devidamente pagas;

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE OBRAS

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Cópia do Projeto devidamente aprovado;

• Alvará de Obras (emitido quando aprovado o Projeto);

• Declaração de Aprovação de Projeto e Revisão de IPTU;

• Relatório Fotográfico assinado pelo proprietário e responsável técnico;

• Anexar as taxas devidamente pagas;

PARA DESMEMBRAMENTO

• Solicitar Declaração Técnica Informativa;

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Projeto do desdobro (03) vias;

• ART ou RRT

• Memorial;

• Anexar as taxas devidamente pagas, inclusive a Certidão de Desmembramento;

• Relatório Fotográfico (01) via;

PARA CANCELAMENTO DE PROJETO

• Requerimento assinado;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Vias dos Projetos Aprovados;

• Alvará de Obras Particulares expedido na época da aprovação do projeto;

• Baixa da ART ou RRT;

• Anexar as taxas devidamente pagas, inclusive a Certidão de Cancelamento;

• Relatório Fotográfico (01) via;

PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS

• Requerimento assinado;

• Declaração Técnica Informativa;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Projeto Arquitetônico;

• ART RRT;

• Laudo de Vistoria;

• Se for comércio e/ou empresa deverá apresentar Memorial de Atividade;

• Anexo 1;

• Relatório Fotográfico;

• Declaração de Aprovação de Projeto e Revisão de IPTU;

• Relatório Fotográfico (01) via;

• Anexar as taxas devidamente pagas, inclusive a Certidão de Cancelamento;

PARA OBRA NOVA

• Requerimento assinado;

• Declaração Técnica Informativa;

• Cópia de RG e CPF ou CNH;

• Comprovante de Endereço em nome do proprietário;

• Espelho da Matrícula do Imóvel atualizada dentro dos 30 dias da emissão;

• Se a matrícula não estiver em nome do cidadão, é necessário anexar cópia autenticada do

contrato de compra e venda ou escritura do referido imóvel para comprovar que o imóvel

pertence ao requerente;

• Projeto Arquitetônico;

• ART ou RRT;

• Laudo de Vistoria;

• Se for comércio e/ou empresa deverá apresentar Memorial de Atividade;

• Declaração de Aprovação de Projeto e Revisão de IPTU;

• Projeto Arquitetônico com memorial descritivo;

• Para obra superior a 150m² deverá apresentar os projetos complementares sendo:

1. Uma via do projeto elétrico;

2. Uma via do projeto hidrossanitário;

3. Uma via do projeto estrutural.

4. Informar na ART (Arquitetônico, Estrutural, Hidrossanitário e Execução) tudo isso

numa única ART;

• Anexar as taxas devidamente pagas, inclusive a Certidão de Cancelamento;

Observação: Não é necessário memorial de cálculo dos projetos complementares. Somente

a ART já é suficiente;