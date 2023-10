Prefeitura divulga 20 vagas de emprego em empresa de Artur Nogueira

Vagas são para vendedor externo na Connekta; salário oferecido é de R$1.550 mais benefícios; saiba como participar

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga 20 novas vagas de emprego na empresa Connekta. O processo seletivo acontecerá na quarta-feira (11), às 8h30, no CEU das Artes.

O cargo oferecido é de vendedor externo, e podem se candidatar tanto homens, quanto mulheres. Os interessados devem retirar uma carta de encaminhamento, até terça-feira (10), no PAT (Poupatempo) – localizado na Rua Alice Pereira Mansur, número 51, Jardim Amaro.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, ressalta que a participação dos candidatos será confirmada mediante a retirada das cartas de encaminhamento, que são limitadas.

“Essa é uma excelente oportunidade para os moradores que gostam de trabalhar com vendas. Nosso compromisso é fortalecer a economia local, e a divulgação de processos seletivos é mais um passo em direção ao progresso de Artur Nogueira”, conclui a secretária.

SOBRE A VAGA

O vendedor externo será responsável pelas vendas de serviços de telecomunicações, tais como telefone, internet, TV e plano móvel.

O candidato deve ser maior de 18 anos e ter o Ensino Médio completo. Não é necessário possuir experiência anterior na função. De acordo com a empresa, o salário oferecido é de R$1.550,00, além da bonificação por metas alcançadas e cesta básica.

No dia do processo seletivo, o candidato deve levar um documento com foto e a carta de encaminhamento. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, a partir das 8h30.

O CEU das Artes “Praça de Esporte e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé)” está localizado na Rua Ricardo Tagliari, número 235, no Parque dos Trabalhadores.