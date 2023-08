Prefeitura divulga comitê gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Artur Nogueira

Eleição ocorreu na última quinta (27) e reuniu em torno de 40 membros e convidados

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizou, na última quinta-feira (27), a eleição e posse do comitê gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Fundeman). A reunião ocorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal e reuniu em torno de 40 membros e convidados do poder público e da sociedade civil.

Na ocasião, a chapa única foi apresentada e votada por unanimidade. Os integrantes da chapa tomaram posse conforme a Lei Municipal n° 3.329/2017 e o Decreto n° 098/2022, que regulamentou o Fundeman.

COMITÊ GESTOR DO FUNDEMAN

Confira os nomes votados:

Presidente: Tamiris Regina Artuzi Libanori

1º Vice-Presidente: Camila Gallo de Camargo

2º Vice-Presidente: Edmo José Stahl Cardoso

1º Secretária: Elis Marina dos Santos

2º Secretário: José Sebastião Spada

1º Tesoureiro: José Fernando Siqueira Ferreira

2º Tesoureira: Michele Adele Ferreira Passos