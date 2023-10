Prefeitura divulga curso gratuito de cálculo da folha de pagamento e rescisão contratual

Aulas acontecerão no polo da Univesp de Artur Nogueira a partir do dia 24 de novembro; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso gratuito de cálculo da folha de pagamento e rescisão contratual. As aulas acontecerão no polo da Univesp, a partir do dia 24 de novembro, e vão até 19 de dezembro.

O curso possui carga horária total de 64 horas, e acontecerá às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 16h. O polo da Univesp está localizado na Rua Humberto Rossetti, n° 771, Jardim Arrivabene (ao lado da EMEF Francisco Cardona).

A secretária da pasta responsável, Tatiane Gibertoni, ressalta que são apenas 10 vagas disponíveis e os interessados têm até a próxima segunda-feira (23) para se inscrever.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial na sala 68 da Prefeitura. Os documentos necessários são: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade, e comprovante de curso ou experiência na área. A Prefeitura está localizada na Avenida XV de Novembro, nº 1400, Jardim Planalto.

OBJETIVOS E REQUISITOS

O objetivo do curso é desenvolver competências que auxiliem as rotinas do setor de folha de pagamento, ao realizar e revisar os cálculos necessários para a elaboração da folha de pagamento; além disso, desenvolver competências relacionadas à execução de procedimentos de rescisão contratual, ao realizar cálculos de desligamento – todos em conformidade com a legislação vigente.

Confira os requisitos para se matricular no curso:

– Ensino Fundamental completo

– Ter no mínimo 16 anos

– Ter concluído os cursos de assistente administrativo, departamento pessoal ou assistente de RH; ou, comprovar conhecimento e experiências anteriores adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

Caso haja dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo telefone/ WhatApp da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: (19) 3827-9719.