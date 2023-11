Prefeitura divulga curso gratuito de corte e costura em Artur Nogueira

Capacitação é voltada para modelagem de roupas, saias e shorts; inscrições encerram na segunda-feira (06)

A Prefeitura de Artur Nogueira, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Assistência e Desenvolvimento Social, divulga o curso gratuito de corte e costura, voltado para modelagem de roupas, saias e shorts.

As inscrições devem ser feitas até segunda-feira (06), no Posto Sebrae, sediado na sala 68 do Paço Municipal – ou pelo telefone: (19) 3827-9719.

A capacitação, oferecida pelo Sebrae e Senai, terá início no dia 16 de novembro e vai até 18 de dezembro. As aulas acontecerão no Centro de Treinamento de Corte e Costura, de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h.

O Centro de Treinamento está localizado na Rua Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.

REQUISITOS

O curso será oferecido para as pessoas com nível intermediário de corte e costura, e é obrigatório ter conhecimento das máquinas overloque, galoneira e reta.