Prefeitura divulga curso gratuito de produtos de confeitaria para cafeterias em Artur Nogueira

Inscrições devem ser feitas até dia 13 de maio; saiba como

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso gratuito de “Confeccionador de produtos de confeitaria para cafeterias” promovido pelo Senai.

Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de maio, segunda-feira, na sala 68 da Prefeitura (Posto Sebrae). Os participantes precisam ter, no mínimo, 16 anos de idade e Ensino Fundamental completo.

SOBRE O CURSO

O curso terá início no dia 14 de maio, terça-feira, e segue até o dia 28 de maio. As aulas acontecerão das 18h às 22h, sempre às terças e quintas-feiras, na Casa Adra (Rua Osvaldo Cruz, 1056, Jardim Arribene).

De acordo com a titular da pasta, Tatiane Gibertoni, os alunos vão aprender sobre a produção de alfajores, muffins, brownies, cookies, bolos secos e cheesecake.

Além disso, o curso ensinará como planejar as quantidades de matérias-primas e do produto final; a utilização de equipamento e utensílios; e o controle do processo de produção, considerando aspectos de qualidade e normas de segurança e higiene do trabalho.

FOTO: ASphotofamily – Freepik