Prefeitura divulga curso gratuito de venda de marmitas saudáveis em Artur Nogueira

Com 30 vagas disponíveis, inscrições podem ser feitas até o dia 14 de julho; saiba como

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso gratuito e on-line “Prepare e Venda Marmitas Saudáveis”. A capacitação, limitada a 30 pessoas, será oferecida pelo Sebrae em pareceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Com carga horária de 20 horas, o curso será ministrado de forma on-line e Ao Vivo entre os dias 20, 24, 25, 26, e 27 de julho, das 18h30 às 22h30. Os links das aulas serão enviados posteriormente.

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de julho pelo WhatsApp (19) 3827-9719, ou via internet (https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/27134003). Há ainda possibilidade de inscrição de forma presencial no posto Sebrae, sala 68, na Prefeitura de Artur Nogueira – localizada na Av. XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, frisou que o curso será uma excelente oportunidade para os nogueirenses se capacitarem e empreenderem no ramo de marmitas saudáveis. “Essa iniciativa visa incentivar o desenvolvimento econômico local, fornecendo conhecimentos valiosos para os participantes alavancarem seus negócios nessa área promissora”, enfatizou.

CONTEÚDO DO CURSO

-Legislação e Procedimentos: Boas práticas, higiene pessoal, ambiental, das instalações e insumos; Riscos de contaminação cruzada, multiplicação de micro-organismos e descarte de resíduos; Ingredientes: características, tipos, cortes e possibilidade de cocção; Conceito de saudabilidade; Equipamentos e utensílios: tipos, características e funções.

-Marmita 1: Creme frio de abóbora com ervas frescas; Hambúrguer de banana e fraldinha ao molho pomodoro.

-Marmita 2: Salada verde com tartar de azeitona; Galinhada leve; Crepe integral com calda de frutas.

-Marmita 3: Salada multigrãos com farofa de castanhas; Moqueca de banana com cogumelos; Maçã assada com especiarias e chocolate 70% cacau.

-Finalização e apresentação de marmitas: porcionamento, gramaturas, embalagens e possibilidade de decoração; Sustentabilidade: aproveitamento integral de alimentos e embalagens; Formas de comercialização: produtos, mídias digitais e comunicação; Noções de precificação e venda de marmitas saudáveis.