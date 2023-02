Prefeitura divulga inscrições para vestibular da Univesp em Artur Nogueira

Polo instalado no município oferece 60 vagas em eixos de Licenciatura, Computação, e Negócios e Produção

A prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, informa que as inscrições para o Vestibular Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) estão abertas. O custo da inscrição é de R$51,75, e é necessário ter concluído o ensino médio.

São oferecidos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de Computação), Engenharia de Produção, e Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

Em Artur Nogueira, são ofertadas 60 vagas ao total, sendo 20 por eixo. Os interessados em prestar a prova devem realizar a inscrição até o dia 30 de março de 2023 pelo site: vestibular.univesp.br. Mais detalhes estão disponíveis no site.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-9700 – ramal 9110. No telefone é possível conversar com a orientadora do Polo Artur Nogueira, a professora Nadir.

O Polo de Artur Nogueira está localizado na Rua Humberto Rossetti, Nº 711, no Jardim Ouro Branco – ao lado da EMEF Francisco Cardona.

CURSOS

Os alunos do Eixo de Computação farão a opção entre os três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) e Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática e Pedagogia (todos com quatro anos de duração).

Os que optarem pelo novo Eixo de Negócios e Produção vão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) e Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

No polo de Artur Nogueira, os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv . Saiba mais sobre os cursos: www.univesp.br/cursos.