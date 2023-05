Prefeitura divulga novas 20 vagas para operador de máquinas em Artur Nogueira

Oportunidades, com salário + benefícios, são oferecidas pela Embrasatec; carta de encaminhamento deve ser retirada de 15 a 19 de maio no PAT

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga 20 vagas de emprego oferecidas pela empresa Embrasatec. As oportunidades, para homens e mulheres, são para Operador de Máquinas.

O processo seletivo acontece no dia 22 de maio – uma segunda-feira, às 8h30, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (sala 68), na Prefeitura de Artur Nogueira (antiga Escola Modelo).

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no PAT (dentro da unidade do Poupatempo) de 15 a 19 de maio. O atendimento, de segunda-feira a sábado, acontece por ordem de chegada.

No dia do processo seletivo, o morador deve apresentar o RG, CPF, carta de encaminhamento, currículo e caneta. A Prefeitura de Artur Nogueira está localizada na Avenida 15 de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto. Já o Poupatempo na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz.

OPERADOR DE MÁQUINAS

Operador de máquinas (teares circulares), com experiência.

Nível de escolaridade: Ensino médio completo

Vagas: 20

Benefícios: Transporte fretado para a cidade de Artur Nogueira, refeição no local, seguro de vida, convênio médico, convênio odontológico, prêmio por assiduidade.