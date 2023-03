Prefeitura divulga novas vagas de emprego em Artur Nogueira

As oportunidades são para auxiliar de produção; saiba como participar do processo seletivo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Posto de Atendimento (PAT) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga vagas de emprego para auxiliar de produção. As oportunidades, voltadas para homens, são ofertadas pela empresa Seara Alimentos, localizada na Rodovia Campinas-Mogi, km 132, Bairro Roseira.

Para concorrer, é necessário ter experiência na área da produção e Ensino Fundamental. O salário oferecido é R$ 1.600,00 + vale alimentação de R$ 280,00, além de kit assiduidade, plano de saúde e odontológico.

Processo Seletivo

O processo seletivo acontece no dia 29 de março, às 9h, na Prefeitura. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no PAT (dentro da unidade do Poupatempo) até a terça-feira (28). Lembrando que o Poupatempo abre aos sábados, das 9h às 13h.

O número de cartas de encaminhamento será limitado a 100 vagas. Assim, ao ultrapassar esse número, os candidatos excedidos não poderão realizar a entrevista.

No dia do processo seletivo, o morador deve apresentar o RG, CPF, carta de encaminhamento, currículo e caneta.

A Prefeitura de Artur Nogueira está localizada na Avenida 15 de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto. Já o Poupatempo na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz.

