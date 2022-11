Prefeitura divulga novo processo seletivo para Educação de Artur Nogueira

_Salários são de R$ 2.613,33 a R$ 3.475,01 ao mês ou de R$ 23,18 por

hora aula_

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação,

abriu um novo processo seletivo para professores. As inscrições já

estão abertas e seguem até o dia 28 de novembro.

O intuito é preencher as vagas eventuais que surgirem decorrentes de

afastamentos de titulares de cargos, de cargos vagos aguardando o

ingresso de concursados e projetos especiais com tempo determinado

durante o ano de 2023.

Para participar, os candidatos devem comprovar a escolaridade

exigida, bem como registro no respectivo conselho de classe quando

solicitado, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que

constam no edital.

NOVAS OPORTUNIDADES E SALÁRIOS

As oportunidades são para os cargos de Professor – Ensino Especial –

“Deficiência Auditiva e/ou Libras” (PEB I); Professor – Ensino Especial

– “Deficiência Visual” (PEB I); Professor – Ensino Especial – “Autismo”

(PEB I); Professor – Ensino Especial (PEB I); Professor – Ensino

Fundamental (PEB I); Professor Auxiliar (PEB I); Professor – Educação

Infantil (PEB I); Professor para EJA (PEB I); Professor de Arte (PEB

II); Professor de Educação Física (PEB II); Professor de Educação

Física para a “Educação Especial” (PEB II) e Professor de Inglês

(PEB II).

Aos profissionais admitidos, a carga horária será de 23 a 40 horas

semanais e contarão com salários no valor de R$ 2.613,33 a R$ 3.475,01

ao mês ou de R$ 23,18 por hora aula.

INSCRIÇÃO

Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até 28

de novembro de 2022, às 15h, exclusivamente via internet por meio do

site da ABCP Concursos (https://abconcursospublicos.org).

A taxa de inscrição é de R$ 40,00 e deverá ser pago até o dia 29 de

novembro de 2022. Já a prova objetiva, ocorrerá no dia 11 de dezembro

de 2022, com questões de língua portuguesa, matemática e legislação

educacional.

Além disso, terá a etapa de prova de títulos, de acordo com os

critérios de pontuação estabelecidos no edital completo

(https://abcp.selecao.net.br/informacoes/2700/).