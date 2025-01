Prefeitura divulga vagas de auxiliar de produção para moradores de Artur Nogueira

Oportunidades são oferecidas pela empresa ALEA S.A; processo seletivo acontece na próxima sexta-feira (07)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia novas vagas de empregos, desta vez, oferecidas pela empresa ALEA S.A.

As oportunidades são para o cargo de Operador de Produção, voltadas exclusivamente para homens, no segmento de construção de casas de madeira pré-moldadas.

O processo seletivo acontece na próxima sexta-feira (07), às 09h, na Prefeitura de Artur Nogueira (antiga Escola Modelo), localizada na XV de Novembro, n.º 1400, no Jardim Planalto. O processo ocorrerá por ordem de chegada.

A carta de encaminhamento pode ser retirada no PAT (Poupatempo) até a quinta-feira (06). As cartas são limitadas e direcionadas apenas para moradores de Artur Nogueira.

BENEFÍCIOS

Além do salário de R$2.100,00, a empresa oferece alimentação no local sem desconto, adicional mensal de até R$400,00 (prêmio assiduidade de até R$200,00 e R$200,00 no cartão de uso flexível), auxílio transporte no valor de R$350,00/mês (desconto de 5%), opção de fretado para 2° turno sem desconto (exclui o auxílio transporte), previdência privada, desconto na compra de Casa ALEA ou Apartamento Tenda, day off de aniversário remunerado, adicional de 1 mês de licença maternidade não remunerada, licença paternidade estendida (15 dias).