Prefeitura e GCM intensifica fiscalização em Mogi Mirim

O domingo (26) foi de ações da equipe de fiscalização da Prefeitura para evitar aglomerações e cobrar o uso de máscaras.

A GCM fez uma operação na Praça Chico Mendes, na zona Leste, no domingo à tarde.

Grupos que estavam no local com motos e fazendo buzinaço foram orientados a deixar o entorno da Praça e advertidos quanto ao decreto que determina o isolamento social no município.