Prefeitura e Intervias analisam propostas para melhorias nos acessos viários às margens da SP-147

Projeto beneficiará a circulação à região do Maria Beatriz, Distrito Industrial e avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

Diversidade de acessos viários e, por consequência, evolução na distribuição do fluxo de veículos, além de melhorias na infraestrutura das vias urbanas, seja por meio de obras ou de sinalização. Estes são os itens contemplados no projeto elaborado pela Secretaria de Obras e Habitação Popular e apresentado à direção da Intervias – responsável pela operação da SP-147, rodovia que margeia parte da Zona Sul – em reunião realizada na sede da concessionária, em Araras, nessa quarta-feira (20).

Na ocasião, o prefeito Paulo Silva – acompanhado pelo secretário de Obras e Habitação Popular, Paulo Roberto Tristão; e a secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros – foi recepcionado pelo diretor-superintendente da Intervias, Helvecio Tamm de Lima Filho, e o gerente técnico, engenheiro Luciano Aparecido Bonin.

Propostas

Na pauta apresentada pela Prefeitura de Mogi Mirim, há, pelo menos, dois projetos que necessariamente passam pela SP-147, rodovia que corta parte da cidade e margeia o Distrito Industrial “José Marangoni” e a região do bairro Maria Beatriz, área em expansão populacional.

Uma das propostas é referente a rotatória – conexão entre a rua Padre Roque, a SP-147/SP-340 e a rua Antônio Moreno Perez – a principal via de acesso aos bairros Maria Beatriz, Maria Bonatti Bordignon, Parque Real I e II, Jardim Bela Vista e Condomínio Portal do Lago. No projeto são delineadas intervenções no local, a fim de facilitar o fluxo viário. Em contrapartida, a Intervias irá fornecer os estudos técnicos que servirá de base para as mudanças no anel viário.

A outra proposta consiste em solicitar, junto à Intervias, a municipalização do trecho situado desde a Rodoviária Municipal até os acessos a Martim Francisco e a rua Santos Dumont. A partir desta medida, o município poderá remodelar as intervenções junto à pista, viabilizando melhorias viárias e de sinalização. Todas as medidas passariam a estar em conformidade com o Plano Diretor de Mogi Mirim.

“O nosso trabalho, em conjunto, entre a Prefeitura e a Intervias, visa assegurar melhorias nos acessos as principais vias da Zona Sul, seja em direção ao Maria Beatriz, no parque industrial ou no Complexo Esportivo José Geraldo Franco Ortiz, o Zerão. Por meio desta parceria, acreditamos o município obterá benfeitorias, o que irá viabilizar ainda mais o desenvolvimento de Mogi Mirim”, destacou o prefeito Paulo Silva.