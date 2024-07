Prefeitura e Saean conquistam R$ 6 milhões para construção de nova adutora

Investimento foi confirmado nesta terça-feira (30), após ida do prefeito Lucas Sia à São Paulo; canal irá captar água do Poquinha e direcionar para a ETA III

A Prefeitura de Artur Nogueira e o Serviço de Água e Esgoto (Saean) garantiram junto ao Governo do Estado de São Paulo um investimento de R$ 6 milhões para a construção de uma nova adutora. Este canal irá captar água do Poquinha e direcionar para a Estação de Tratamento de Água (ETA) III. Após as formalizações, a adutora deverá ser construída em tempo recorde.

Os recursos emergenciais foram confirmados após solicitação do prefeito Lucas Sia (PL) e articulações dos deputados estaduais André do Prado (PL), também presidente da Assembleia Legislativa, e Barros Munhoz (PSDB), junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Sia (PL) e a presidente do Saean, Gabriela Montoya, estiveram em São Paulo nesta terça-feira (30) para oficializar o acordo.

“Quero agradecer ao governador Tarcísio e aos deputados André do Prado e Barros Munhoz por entenderem a urgência da nossa situação e agirem rapidamente. Nossa cidade está enfrentando uma grave crise hídrica e estamos trabalhando incansavelmente para solucionar esse problema. A nova adutora é uma medida emergencial que vai ajudar a melhorar o abastecimento de água para todos os moradores até que nossa represa fique pronta,” declarou Lucas Sia.

INVESTIMENTOS DO SAEAN

A crise hídrica atual é ainda mais severa do que a de 2014, afetando não apenas Artur Nogueira, mas várias cidades da região. Diante disso, o Saean tem empreendido ações emergenciais para mitigar os impactos da seca.

Entre elas, a autarquia alugou uma estação de tratamento de água temporária e está comprando água para abastecer as áreas mais altas dos bairros. Em parceria com o Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo (DAEE), será realizado um desassoreamento na Represa do Cotrins nos próximos dias. Além disso, um novo reservatório com capacidade de 5 milhões de litros está em construção. Segundo o Saean, todos os poços disponíveis foram ativados, e foi feita a limpeza do leito do Cotrins.

Desde 2021, a autarquia já investiu mais de R$ 20 milhões em melhorias na infraestrutura de água e esgoto. Entre as ações destacam-se a recuperação e desassoreamento da barragem Ângelo Toniolo, a inauguração da nova Estação de Tratamento de Esgoto ETE Sítio Novo, o investimento em novos veículos, incluindo um caminhão-pipa para transporte de água potável, um laboratório móvel, a ampliação e reforma da ETA II, a recuperação e implantação de telemetria na ETA III, a inauguração de uma nova sede para o Laboratório de Controle de Qualidade, entre outras melhorias.

Além disso, uma nova represa será construída no município. O córrego Poquinha receberá uma barragem e um reservatório de 150.000 m³, garantindo segurança hídrica para Artur Nogueira até 2052 e prevenindo a falta de água em períodos de estiagem. A obra está atualmente na fase de licença ambiental.