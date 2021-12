Prefeitura encerrará ano letivo com plantio de mudas em Artur Nogueira

Alunos dos 5º anos da rede municipal participarão da ação neste sábado (04), na Praça Ida Sia



Para encerrar o ano letivo em grande estilo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Educação, promoverá o plantio de mudas de árvores com estudantes dos 5ºs anos de nove escolas da rede municipal de ensino. O evento acontecerá neste sábado, dia 04 de dezembro, às 8h, e contará com a presença dos alunos, pais e/ou responsáveis, além de autoridades municipais.

Cada uma das escolas de Ensino Fundamental (EMEFS) fará o plantio de muda de árvore – cuja espécie será definida pela secretaria de Meio Ambiente, após avaliação técnica. As mudas serão plantadas na Praça Ida Sia, localizada entre as ruas Professor Edmo Wilson Cardoso e Nair Fontana, com a Avenida Belizário Neves, próximo ao Cemitério Municipal.

A secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi destaca que o projeto almeja suscitar nos estudantes a conscientização e defesa do meio ambiente. “Este será um evento que ficará marcado na vida de cada criança. Ao ter o contato direto com a terra, as crianças se verão olhando para o futuro, para a árvore que vai crescer e dar frutos. Precisamos multiplicar para todos a importância de plantar e preservar as nossas árvores, pois, são elas que mantém a qualidade do ar e do clima, nos proporciona flores, frutas, sombra e ainda enfeita nossa cidade”, destacou.

No dia, participarão as escolas EMEF Edmo Wilson Cardoso, do jardim Blumenau; EMEF Elysiário Del’Alamo, do Jardim Sacilotto II; EMEF Francisco Cardona, do Jardim de Faveri; EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti (CAIC), do Parque dos Trabalhadores; EMEF Profª Alcídia T. W. Matteis, do bairro Itamaraty; EMEF Vereador Prof. Amaro Rodrigues, do Jardim Leonor; EMEF Maria Plascidina de A. Fillippini, do Bairrinho; EMEIEF Osni José de Souza, do bairro São João dos Pinheiros; e EMEF Profº. Aparecida Dias dos Santos, do bairro Laranjeiras.

PROJETO DE LEI

A ação ainda vai ao encontro do Projeto de Lei nº 3.462, de autoria do vereador Professor Adalberto (PSD), que prevê que estudantes da rede municipal sejam incentivados e orientados para que, de forma espontânea, plantem uma árvore no decorrer do ano de conclusão do ensino fundamental.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL



A secretária de Educação, Débora Sacilotto, revela que a intenção é que o projeto seja realizado anualmente. “Educação ambiental vai além de ensinar que não se deve jogar lixo no chão. É cultivar o amor das crianças pelo meio ambiente, de modo que elas queiram preservar e cuidar de cada pedacinho verde que tiverem contato. É um projeto que com certeza queremos repetir ano a ano”, frisou.

Para a realização da ação ambiental, a secretaria de Educação, através da Coordenadoria de Ensino Fundamental, tem desenvolvido todo o apoio pedagógico necessário para a divulgação e a conscientização da importância do projeto aos estudantes.

“Meio ambiente é um tema previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Portanto é imprescindível desenvolvermos ações pedagógicas que oportunizem vivências às crianças”, complementou Débora.