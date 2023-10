Prefeitura entrega biodigestores para tratamento de esgoto doméstico na área rural nogueirense

Gestão Lucas Sia (PSD) colocou em prática mais uma promessa do Plano de Governo com a entrega de 23 biodigestores

A Prefeitura de Artur Nogueira iniciou a entrega de biodigestores na área rural do município. A ação faz parte do Programa de Instalação de Fossas Sépticas Biodigestores, que visa garantir o saneamento rural e a segurança hídrica da cidade.

A iniciativa – que contou com articulações das secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, é mais uma promessa do Plano de Governo da gestão Lucas Sia (PSD) que está sendo cumprida.

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, explicou o contexto da iniciativa: “É um projeto da Ares-PCJ, com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Artur Nogueira estava entre as cidades que poderiam ser contempladas, então nós desenvolvemos todo o projeto e toda a parte burocrática. Após o aceite do FEHIDRO e da Ares-PCJ, executamos os trâmites internos para contratação da empresa”, disse.

Tamiris pontua que a ação representa um passo importante na promoção do tratamento de esgoto doméstico nas áreas rurais – onde não há acesso a sistemas de esgoto municipal. “Nesta etapa inicial, foram entregues 23 biodigestores”, complementou a titular da pasta.

Sia (PSD), o chefe do Executivo Municipal, enfatizou a importância do programa ao destacar que beneficiará dezenas de famílias no tratamento do esgoto, abrangendo tanto as águas dos sanitários quanto as provenientes de pias e chuveiros.

“Essa conquista demonstra nosso esforço contínuo em cumprir o que foi planejado e prometido no plano de governo, buscando sempre o bem-estar da população nogueirense”, comentou.

FOSSAS SÉPTICAS BIODIGESTORES

O secretário de Agricultura, Odair Boer, explica que as fossas sépticas biodigestores são sistemas de tratamento de esgoto que combinam os princípios das fossas sépticas tradicionais com a tecnologia dos biodigestores. Elas são uma alternativa mais sustentável e eficaz, uma vez que não apenas tratam o esgoto, mas também produzem uma fonte de energia (biogás) e um fertilizante útil (líquido tratado).