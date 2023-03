PREFEITURA ENTREGA UNIFORMES ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

A Prefeitura de Estiva Gerbi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou no último sábado, 04, a entrega de uniformes escolares para os quase 2.000 alunos regularmente matriculados nas unidades municipais de ensino da educação infantil e ensino fundamental.

O uniforme distribuído é composto de 5 peças, sendo duas camisetas para cada aluno, além de calça e agasalho de inverno e short-saia para as meninas e bermuda para os meninos, desde o berçário I até o 9º ano do ensino fundamental, totalizando mais de 9 mil peças distribuídas nas escolas.

Para quem não se lembra, em 2016, durante as eleições, a então candidata e agora prefeita Cláudia Botelho firmou o compromisso com a população. Foram dezenas de propostas apresentadas durante a Campanha Eleitoral. A grande maioria já foi cumprida. Uma delas é a distribuição gratuita do uniforme escolar.

“Quero deixar claro que a entrega dos uniformes escolares para os alunos municipais é um pedido antigo da população que eu, quando candidata, assumi o compromisso de implantar na minha gestão. Pois bem, mesmo com todas as dificuldades, conseguimos recursos para atender ao pedido da população e cumprir com o compromisso que eu, lá em 2016, na época de campanha, assumi com cada cidadão estivense”, presta contas a prefeita.

Além das entregas de uniformes, as unidades da rede municipal passaram por reformas e melhorias na infraestrutura. A prefeitura de Estiva Gerbi vem trabalhando intensamente na busca por recursos para manutenção e ampliação dos ambientes escolares, com reformas, pinturas, reparo na estrutura elétrica e manutenção nas quadras e salas.

A Prefeitura também está prestes a iniciar a construção de mais uma escola de ensino fundamental para a população, localizada na entrada da cidade e no transporte escolar, novos ônibus e vans zero KM foram adquiridos através de emendas parlamentares com o deputado estadual Jorge Caruso e federal Baleia Rossi para atendimento aos alunos.