PREFEITURA EXECUTA OBRAS NO JARDIM SILVÂNIA

A Secretaria de Obras, com o apoio do SAAE, está executando uma obra emergencial nas galerias de águas pluviais da Rua Francisco Parra Hernandes, no Jardim Silvânia, Zona Norte. As obras foram iniciadas nesta terça-feira (5) e são necessárias porque tubos da galeria, incluindo as de esgoto, se romperam e causaram infiltração no asfalto. O reparo deve ser finalizado em um prazo de até cinco dias. Por esta razão, os motoristas que trafegam no local devem ficar atentos, pois o trânsito está parcialmente interditado.