Prefeitura executa reforma da praça do Jardim Zaniboni I

A Praça dos Trabalhadores, no Jardim Zaniboni I, será reformada. Equipes de trabalho já executaram a limpeza na área, que receberá novas estruturas, transformando-se em mais uma área para o lazer, convívio e atividade física para os moradores do bairro e região. A praça fica localizada na Rua Benedito Barão, s/n.

O projeto em execução prevê construção de calçada de concreto no entorno da praça e também da base de acesso para a academia ao ar livre já existente no local. A reforma prevê ainda a instalação de 10 novos bancos, além de nova iluminação com 11 postes contendo três luminárias em LED. O prazo para conclusão da obra é de quatro meses.

O investimento da reforma é de R$ 229.029,46. O trabalho será feito por meio do convênio São Paulo sem Papel, obtido através de emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Sampaio por intermédio do vereador Natalino. O serviço terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

“A reforma e a revitalização de espaços tem possibilitado o lazer e qualidade de vida à população, pois as áreas anteriormente abandonadas dão espaço a novos projetos e nós queremos que as famílias voltem a frequentar os espaços públicos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.