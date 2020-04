Prefeitura faz mais uma rodada de discussões com empresários para a retomada do comércio em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna realizou nesta segunda-feira, dia 27 de abril, mais uma etapa de reuniões com os diversos setores do empresariado da cidade para a discussão dos procedimentos a serem adotados para a retomada gradual do funcionamento no final da quarentena do coronavírus, previsto para o próximo dia 10 de maio.

O encontro reuniu empresários do comércio varejista, de flores e feiras livres. A quinta e última etapa de reuniões, nesta quarta-feira, dia 29, será com os representantes de academias da cidade. Já foram realizados outros três encontros, com os setores de hotelaria, salões de beleza, manicures, barbearias, bares e lanchonetes.

O objetivo é apresentar ao Ministério Público um plano estratégico, com procedimentos e normas, para a retomada gradual do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços do município.

“Jaguariúna fez a lição de casa: temos leitos, respiradores, fazemos pulverização e barreiras sanitárias, enfim, estamos preparados para a retomada”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“É preciso ter uma conscientização maior, porque depois que acabar a quarentena, continuará a haver regras e normas para o funcionamento do comércio. Então, todos têm que se preparar”, explicou o presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna), João Rodrigues.

Foto: Samuel Oliveira