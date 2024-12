Prefeitura finaliza melhoria na Avenida Honório Orlando Martini e via passa ser 100% LED

Mais uma importante via do município passa a ter mais segurança com a iluminação pública. A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio do Departamento de Iluminação Pública, concluiu o serviço de infraestrutura elétrica com a instalação de novos postes de energia em um novo trecho da Avenida Honório Orlando Martini, na Zona Leste. O trabalho, que tem como objetivo melhorar a qualidade da mobilidade urbana da cidade, foi executado por equipe do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu).

O serviço incluiu a instalação de 25 novos postes com nova tecnologia em LED entre o cruzamento da Avenida Honório Orlando Martini com a Rua Osvaldo de Arruda até a junção da avenida com a Rua Mário Jacinto. O investimento na nova infraestrutura elétrica da via foi de R$ 153 mil por meio de emenda impositiva do deputado federal Arnaldo Jardim. Com mais esse investimento, a via passa a ser 100% LED.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que a melhoria é mais uma demanda que irá beneficiar a comunidade da Zona Leste de Mogi Guaçu. “A instalação dos novos postes com iluminação em LED traz um ganho enorme em segurança para nossa população, principalmente para os motoristas e pedestres à noite. É o maior investimento de iluminação pública da nossa história”, disse.

Avenida

Além do LED, a Avenida Honório Orlando Martini passou a contar com nova infraestrutura de pavimentação asfáltica em 3.189,30 metros quadrados da via, sendo mais um importante trabalho promovido pela gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. O novo asfalto foi executado a base de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). O serviço incluiu ainda a instalação de guias, sarjetas e bueiros.

Vale destacar ainda que a Avenida Honório Orlando Martini ganhou, há cerca de um ano, uma nova rotatória de acesso para facilitar o trânsito da região, construída em frente à Escola Estadual Bendita Nair Xavier Vedovello, no Jardim São Pedro.

LED

Desde 2022, a Administração Municipal colocou em execução o programa de melhorias na iluminação pública, com a troca de luminárias convencionais por novas luminárias de tecnologia em LED em toda a cidade. A meta é deixar o município 100% LED com luminárias mais eficientes, claras e econômicas proporcionando mais visibilidade e proteção aos moradores.

Ao todo, mais de 60 bairros já contam com a nova tecnologia, sendo 39 deles localizados na Zona Sul, sendo ela a primeira região de Mogi Guaçu beneficiada 100% com nova iluminação em LED. E por meio deste serviço, mais de nove mil novas luminárias foram instaladas, totalizando 40% de todo o município.

Bairros 100% LED

Jardim Igaçaba

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Distrito de Martinho Prado Júnior

Chácaras Alvorada

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Vila Júlia

Vila Beatriz

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena

Jardim Ypê I

Jardim Ypê II

Zona Sul

Jardim Cristina

Parque dos Eucaliptos

Parque dos Eucaliptos II

Parque dos Eucaliptos III

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Santa Madalena

Jardim Bandeirantes

Jardim Itamaraty

Jardim Planalto

Jardim Itacolomy

Loteamento Morro Amarelo

Jardim Novo Itacolomy

Jardim Guaçu Mirim III

Jardim Guaçu Mirim II

Jardim Munhoz

Jardim Brasília

Parque Duas Nascentes

Jardim Casagrande

Chácara São João

Condomínio Jatiuca

Parque Itacolomy

Jardim Planalto Verde

Parque do Estado

Jardim Progresso

Parque Guainco

Vila Vasconcelos

Jardim Rosacruz

Jardim Santa Mônica I

Jardim Santa Mônica II

Jardim Santa Mônica III

Recanto Itamaracá

Vila Rica

Vila Pataro

Residencial Flor da Serra

Jardim Serra Dourada

Loteamento Residencial Villa da Serra