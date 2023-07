Prefeitura forma turma em curso gratuito de Auxiliar Administrativo em Artur Nogueira

Parceria com o Senai impulsiona mercado de trabalho local e fortalece perspectivas de carreira para os moradores

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, celebrou a formatura de 22 alunos no curso gratuito de Auxiliar Administrativo, fruto de uma bem-sucedida parceria com o Senai Jaguariúna. O evento ocorreu na última terça-feira (18) à noite.

A solenidade, que aconteceu nas instalações da Prefeitura, contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), da secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni e representantes do Senai.

No discurso de abertura, Sia (PSD) enalteceu o resultado da parceria entre a Prefeitura e o Senai Jaguariúna que, desde 2021, vem proporcionando formações sólidas e relevantes para o mercado de trabalho.

Para o prefeito, a entrega dos certificados reconheceu o comprometimento dos alunos e reforçou o papel fundamental dessa iniciativa para o desenvolvimento profissional e a expansão de oportunidades em Artur Nogueira.

“A conquista dos formandos reflete o investimento assertivo da Prefeitura na capacitação da mão de obra local, promovendo o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população”, complementou.

PRONTOS PARA O MERCADO DE TRABALHO

Com carga horária de 160 horas, o curso teve como objetivo desenvolver competências para auxiliar nos trabalhos pertinentes às áreas administrativas das organizações, nos setores financeiro, contabilidade, logística, recursos humanos, marketing e comercial, de acordo com a legislação, procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, cursos como esse são de extrema importância para o crescimento do setor empresarial na região, uma vez que profissionais qualificados são essenciais para o fortalecimento da economia e a atração de novos investimentos.

“Estamos empenhados em oferecer cursos de formação inicial e continuada que atendam às necessidades do mercado de trabalho e contribuam para o crescimento econômico da cidade. O curso de Auxiliar Administrativo foi uma excelente oportunidade para quem busca se capacitar e se preparar para atuar em áreas administrativas de empresas e organizações, ampliando as chances de inserção e ascensão no mercado de trabalho”, concluiu.

Segundo Tatiane, novas oportunidades serão divulgadas mensalmente nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. Os interessados em novas capacitações devem estar atentos ao site oficial <arturnogueira.sp.gov.br>.