Prefeitura fortalece esporte nogueirense e revitaliza Estádio Fábio Ferrari em Artur Nogueira

Vestiários receberam melhorias históricas, após 30 anos sem reformas estruturais; final do Amador marcou evento

No último sábado (22), eventos marcantes tomaram conta de Artur Nogueira com a inauguração das obras de reestruturação do Estádio Municipal Fábio Ferrari e com a final do Campeonato Amador 2023 – onde o Carvão F.C sagrou-se campeão.

A partir das 14h30, a cerimônia de inauguração celebrou as mudanças significativas realizadas nos vestiários, após mais de três décadas sem intervenções estruturais. A solenidade contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Lucas Sia (PSD), e os vereadores Zé Pedro e Henrique Telles, além de secretários municipais.

O chefe do Executivo Municipal enfatizou a importância dessa obra para a comunidade esportiva, destacando que a valorização e apoio ao esporte são metas prioritárias da gestão municipal. “Com a revitalização, o estádio se torna um símbolo do nosso compromisso com o esporte e um espaço que promete acolher grandes momentos de competição e lazer para toda a cidade”, frisou Sia (PSD).

As melhorias impressionam: os vestiários foram ampliados, assim como a área dedicada à equipe de arbitragem. Um espaço exclusivo para o almoxarifado foi construído, e o telhado do estádio foi totalmente substituído. Além disso, uma atenção especial foi dada às arquibancadas, que receberam novas pinturas e a restauração completa da iluminação.

Contudo, a reestruturação não se limitou apenas ao aspecto físico. Uma nova identidade visual foi aplicada ao estádio, trazendo uma atmosfera vibrante e acolhedora aos atletas. As paredes dos vestiários foram adesivadas com elementos relacionados ao esporte, enquanto uma pintura personalizada ressalta as cores e símbolos do universo esportista.

O Estádio Fábio Ferrari está localizado na Avenida Luiz Spadaro Cropanize, nº 88, no bairro Santo Amaro, ao lado do Balneário Municipal.

FINAL DO AMADOR – CARVÃO F.C CAMPEÃO

Em uma final eletrizante do Campeonato Amador 2023, o Carvão F.C. consagrou-se campeão após uma partida acirrada contra o Itamaraty F.C. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regular, com o gol decisivo do Carvão F.C. nos minutos finais.

A disputa emocionante levou o confronto para os pênaltis, onde o Carvão F.C. mostrou determinação e garra, garantindo a vitória. O troféu foi entregue aos jogadores vitoriosos pelas mãos do prefeito Lucas Sia (PSD), em uma cerimônia marcada por celebração e emoção.

“Estamos orgulhosos do Carvão F.C. e de todos os participantes do Campeonato Amador. Essa final épica representa o verdadeiro espírito do esporte, e o desempenho das equipes foi admirável. Parabéns a todos os envolvidos por proporcionarem momentos emocionantes para os torcedores nogueirenses. Em 2024 tem muito mais”, concluiu Caio Rodrigues, secretário de Esporte, Lazer & Juventude.