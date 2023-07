Prefeitura impulsiona progresso com avanço de obras importantes em Artur Nogueira

Três projetos estratégicos ganham destaque na cidade, promovendo melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população

A Prefeitura de Artur Nogueira anuncia o progresso significativo em três obras de extrema importância para o município. Por meio da Secretaria de Obras e Serviços, a Administração Municipal tem se empenhado em melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida dos moradores.

BENVENUTO – Preparativos para o Asfalto

Visando beneficiar os moradores do bairro Benvenuto, as obras de preparação para o tão aguardado asfaltamento seguem avançando. Nesta semana, as equipes trabalham na distribuição de pedra britada pelas vias. As etapas iniciais incluíram a limpeza e nivelamento das ruas, seguidas pela execução de guias e sarjetas.

É importante ressaltar que o loteador do bairro é responsável por esse serviço, bem como pela estrutura de saneamento, que por mais de 20 anos afetou os moradores.

No entanto, em dezembro de 2021, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) assumiu a resolução desse problema, realizando mais de 100 ligações domiciliares de esgoto. Com a colocação de pedra, o asfalto se torna uma realidade cada vez mais próxima, trazendo melhorias significativas para os residentes do local.

RODOVIA DOS AGRICULTORES – Reforço Estrutural para Segurança

Com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez no trânsito, a Prefeitura está realizando um reforço estrutural na ponte da Rodovia dos Agricultores. O projeto inclui a aplicação de ferragens em concreto para fortalecer toda a base da ponte, bem como a parte lateral e a estrutura interna.

Além disso, o calçamento da parte asfáltica na parte superior da ponte será executado, visando prevenir problemas futuros, especialmente durante períodos de chuvas intensas. Tal medida de manutenção é essencial para evitar o risco de rompimentos que poderiam interromper o trânsito na rodovia e causar prejuízos para os moradores e usuários da estrada que liga Artur Nogueira a Mogi Mirim.

ESTRADA SÃO BENTO – Mais Conforto e Segurança para a População

Atendendo a uma antiga demanda dos moradores, a Prefeitura está prestes a pavimentar mais um trecho da ATN 050, continuação da Avenida Floresta. A região enfrentava condições precárias, especialmente em dias chuvosos, o que impactava a mobilidade e a segurança dos cidadãos.

Lembrando que a ATN 142 já está completamente pavimentada e devidamente sinalizada.

“As obras seguem em ritmo acelerado, demonstrando o compromisso da Prefeitura de Artur Nogueira em proporcionar um futuro mais próspero e seguro para toda a população”, finalizou o secretário de Obras e Serviços, Renato Carlini.