Prefeitura inaugura Centro de Treinamento de Corte e Costura em Artur Nogueira

Prefeitura inaugura Centro de Treinamento de Corte e Costura em Artur

Nogueira

_Novo espaço sediará cursos de qualificação e profissionalização

para moradores que buscam chance no mercado de trabalho_

A Prefeitura de Artur Nogueira, inaugurará, nesta quinta-feira (01), o

Centro de Treinamento de Corte e Costura. Com início previsto às 16h,

participarão da cerimônia autoridades locais e população em geral.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer,

explica que no Centro de Treinamento serão ministrados cursos de

capacitação e profissionalização para moradores que buscam uma

chance no mercado de trabalho. Para tanto, o local foi equipado com 32

máquinas de costura, além de mesas de corte.

O Centro está atrelado à pasta de Assistência e Desenvolvimento

Social e ao Fundo Social de Solidariedade, e o processo de ativação

contou com parceria da secretaria de Administração. Além disso, houve

apoio da empresa Embrasa, que se dispôs a arcar com a manutenção das

máquinas; e da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A, que fez a doação da mesa

de corte.

O Centro de Treinamento de Corte e Costura está localizado na Rua

Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.

MÃO DE OBRA QUALIFICADA

De acordo com o prefeito Lucas Sia, um dos grandes objetivos do Centro

de Treinamento é gerar mão de obra qualificada, uma vez que Artur

Nogueira conta com grandes empresas do ramo e com potencial de geração

de emprego.

Sia acrescenta que os profissionais de corte e costura contam com

diversas opções de atuação e podem estar em grandes indústrias,

pequenos ateliês ou até mesmo em casa. “Esse curso é uma oportunidade

para aqueles nogueirenses que buscam uma boa colocação no mercado de

trabalhou ou que sonham em empreender”, frisou.

Entre os dias 05 de setembro e 05 de outubro, o Centro de Treinamento

abrigará aulas do curso Costureiro e Costureiro Avançado – oferecido

em parceria com o Governo do Estado, e que já conta com 40 pessoas

matriculadas e com lista de espera para novas turmas.

Para tanto, haverá uma professora especializada, que irá capacitar os

participantes quanto às técnicas de costura industrial, habilitando a

operar máquinas (reta e overloque) através de exercícios em tecido

plano e malha.

Na opção “Costureiro Avançado”, os alunos com noção de costura

básica aprenderão as técnicas de costura para conserto, ajuste de

roupas, e customização de peças do vestuário, desde a marcação

até o acabamento.

Novas aberturas de turmas e disponibilidades de outros cursos serão

divulgadas pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira