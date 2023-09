PREFEITURA INAUGURA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UBS CRUZEIRO DO SUL

Fotos: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, o consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Cruzeiro do Sul. Com isso, os moradores da região do bairro Cruzeiro do Sul não precisarão mais se deslocar para outras unidades de saúde para serem atendidos na área odontológica.

Trata-se de um consultório novo e amplo, com instalações e equipamentos modernos, visando o conforto dos pacientes e um atendimento de alta qualidade. No total, cerca de 6 mil usuários da UBS deverão ser beneficiados.

Com o novo equipamento, agora são sete as unidades de saúde da rede pública de Jaguariúna que contam com atendimento odontológico. Além da UBS Cruzeiro do Sul, também há consultórios nas unidades básicas Vila Martini, Guedes, Nova Jaguariúna, Fontanella e Florianópolis, além do Centro de Especialidades.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o objetivo é atender a toda população que utiliza a UBS, “proporcionando desta forma maior comodidade, visto que evitará o descolamento dos pacientes aos outros postos”.

O novo consultório conta com atendimento odontológico para adultos e crianças, que inclui urgências e tratamento preventivo, além de restaurações, cirurgia e limpeza, entre outros procedimentos.

Em caso de necessidade de um tratamento especializado como prótese, tratamento endodôntico, periodontia e cirurgias complexas, o paciente será encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Centro.

“Jaguariúna é um exemplo na saúde pública. Parabéns para a secretária Maria do Carmo Pelisão e todos os funcionários da Saúde por essa conquista. É mais um equipamento que muda a vida das pessoas, dá mais dignidade, a pessoa pode ser atendida no local onde mora. Política pública é isso, é dar dignidade às pessoas”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“Estamos trazendo a odontologia para essa UBS, para que a população seja atendida perto de casa. É uma grande conquista”, comemorou a secretária Maria do Carmo.

Também participaram da cerimônia de inauguração os vereadores José Muniz, Cristiano Cecon, Ton Proêncio e Silvio Menezes, além de convidados.