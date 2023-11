Prefeitura inaugura nesta sexta-feira as obras de ampliação e reforma da Escola Novo Florescer

A Prefeitura de Holambra irá inaugurar nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, às 16h30, as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Novo Florescer, no bairro Fundão. A cerimônia, que contará com a presença de autoridades locais, será aberta ao público e contará com a distribuição de algodão-doce para as crianças.

De acordo com a diretora municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Yessika Eltink, o projeto contempla a construção de um pórtico de entrada, salas de reunião e de diretoria; 2 salas de aula, banheiros para funcionários e banheiro para portadores de necessidades especiais; um pátio coberto, almoxarifado, copa para funcionários e área de serviço. Na estrutura existente anteriormente, portas foram substituídas. O prédio todo passou por pintura. Um investimento de aproximadamente R$ 450 mil, sendo cerca de R$ 350 mil vindos do Estado. A unidade de ensino também recebeu cerca de 1.600 m² de grama. Uma quadra poliesportiva com arquibancada também foi construída no local, em aplicação de R$ 480 mil de recursos municipais.

“A revitalização de espaços educacionais garante a melhora dos ambientes físicos, otimizando a convivência, segurança e bem-estar, impactando de forma extremamente positiva na Educação de nossos pequenos holambrenses”, explicou o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Faço um convite para que todos, pais e filhos, estejam conosco neste importante momento de celebração.”

A Escola Municipal Novo Florescer recebe alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e do Complemento Educacional.