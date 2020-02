PREFEITURA INAUGURA NO PRÓXIMO SÁBADO (15/02) A MAIOR CRECHE DA CIDADE

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura no próximo sábado, 15 de fevereiro, em cerimônia marcada para as 11h, a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Centro de Educação Infantil (CEI) “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”.

O equipamento foi totalmente construído por meio do Programa Pró-Infância, com verbas estadual e federal, e fica na Estrada Judite dos Santos Pinto, 770 –, bairro Chácaras Recreio Primavera. A nova unidade atenderá as famílias residentes no Conjunto Residencial Jaguariúna I e II, bairro Cruzeiro do Sul e seu entorno, favorecendo uma das regiões mais populosas do município. Jaguariúna atualmente possui cerca de 60 mil habitantes.

Conforme a secretária municipal de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, além de acolher adequadamente as crianças e oferecer todas as condições de conforto para o trabalho das equipes pedagógica e administrativa, a nova creche deverá oferecer aproximadamente 400 vagas para crianças de zero (Berçário) a 5 anos.

A programação definida pela Secretaria Municipal de Educação começa mais cedo e prevê atrações para toda a família, em especial para as crianças, com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis, personagens vivos, palhaços, perna-de-pau, bailarinas e malabaristas.

“Essa creche foi planejada para garantir vagas às crianças daquela região, que passarão a estudar numa unidade bem mais próxima de suas casas. Inicialmente, irão frequentar as aulas cerca de 80 crianças, mas esse número será ampliado gradativamente com novas matrículas”, explica. As famílias das crianças previamente matriculadas estão sendo especialmente convidadas pela Prefeitura para a cerimônia de inauguração.

“Estaremos lá para acolher a todos, as crianças, seus pais, enfim, a família toda, pois queremos apresentar a eles não só um lugar adequado para o início da educação escolar de seus filhos, mas mostrar que a comunidade, como um todo, juntamente com a Prefeitura, será a responsável pela preservação da escola”, disse a secretária de Educação.

O acolhimento inicial, segundo Cristina Catão, terá continuidade com o programa Escola Amiga, implantado pela Prefeitura de Jaguariúna em 2017. Por meio dele a comunidade é convidada e participar ativamente de atividades lúdicas, de prestação de serviços e com várias atrações para toda a família aos finais de semana. Isso ajuda a fortalecer os vínculos de pertencimento da comunidade do entorno com a própria escola e seus funcionários.

Reportagem: Aluízio Santana

Foto: Ilustração