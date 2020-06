Prefeitura inaugura nova unidade do CRAS no bairro Florianópolis na próxima terça-feira – Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura na próxima terça-feira, 30 de junho, às 18h, nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria Olímpia Marin Savioli, no bairro Florianópolis.

A cerimônia de entrega do espaço será fechada e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. A nova unidade do CRAS está localizada na Rua Ormadio Pinola Filho, n° 396, bairro Florianópolis e será a terceira instalada no município. A unidade atenderá 6 bairros na região: Florianópolis, Capela Santo Antônio, Jardim Pinheiros, Vila Primavera, Capim Fino e Capitinga.

Atualmente, a Secretaria de Assistência Social atende 1084 famílias que moram nestes bairros e anteriormente eram atendidas no centro. A partir do dia 1º de julho essas famílias serão atendidas na nova unidade, facilitando o acesso ao atendimento e aos serviços ofertados. “A nova unidade do CRAS vai facilitar o atendimento à população que antes tinha que se deslocar ao centro da cidade para ser atendida”, afirma a Secretária de Assistência Social, Andrea Dias Lizun.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social, e possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e programas de assistência. O CRAS é uma referência para a população, e tem o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

Para acompanhar a entrega da nova unidade do CRAS de Jaguariúna, basta acessar a página da Prefeitura no Facebook (www.facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial) na próxima terça-feira, a partir das 18h.

Reportagem: Ana Júlia Gotardelo. Foto: Ivair Oliveira