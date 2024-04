Prefeitura inaugura UBS Nosso Sonho em Artur Nogueira

No último domingo (28), Artur Nogueira celebrou mais um marco histórico com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Residencial Nosso Sonho – bairro popularmente conhecido como “Casinhas”.

A cerimônia de inauguração foi marcada pelo clima de festa, pois a necessidade dos moradores foi atendida. O prefeito Lucas Sia e o vice-prefeito Davi da Rádio estiveram presentes, ressaltando o empenho da Administração Municipal em concretizar esse projeto, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Além do chefe do Executivo e do vice, o evento contou com a participação do deputado estadual Rogério Nogueira e do assessor do deputado Carlos Sampaio, Também estiveram presentes os vereadores Adalberto DiLábio, Beto Baiano, Melinho Tagliari, Zezé da Saúde e Zé Pedro Paes, os secretários municipais, a ex-vice-prefeita Fátima da Rádio e o ex-prefeito Celso Capato.

O prefeito Lucas Sia destacou que é por amor e coragem que o progresso da cidade continua. “Foi o amor e a coragem que nos motivaram a concretizar essa e tantas outras obras. Saúde é prioridade sim, e nós demonstramos isto durante a pandemia da Covid-19, e quando entregamos obras importantes, como a Farmácia Municipal 24 horas, a Maternidade e a Ala Pediátrica”.

Sia destacou, ainda, que no início da gestão havia somente um médico de plantão no Hospital Municipal, e o número foi ampliado para quatro médicos em cada turno. “Nossa obrigação legal é investir 15% na saúde, mas estamos investindo mais de 30%. Pagamos mais de R$33 milhões de dívidas deixadas pela gestão anterior, e ainda conseguimos fazer tudo isso. Nós vamos continuar o progresso por amor”, concluiu.

DEMANDAS ALIVIADAS

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, ressaltou que a nova unidade aliviou a demanda de serviços da UBS Jardim do Lago, beneficiando não apenas os moradores do Residencial Nosso Sonho, mas também os das adjacências, como os bairros São João dos Pinheiros e Itamaraty.

Em nome da população das Casinhas, o presidente da Associação de Moradores, Vilmar, agradeceu à administração por atender mais uma necessidade do bairro.

A UBS está localizada na Rua Cristian Cesar Carrari, nº 80, no bairro Nosso Sonho.

INVESTIMENTO

A obra, com investimento total de R$ 1.253.520,94, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e recursos próprios da Administração Municipal. Destaca-se também o empenho dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, que obtiveram R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Rogério Nogueira.

HOMENAGEM

A UBS leva o nome do Dr. Henrique Scursoni Neto, que deixou um legado de compromisso e dedicação à saúde pública. Médico formado pela Unicamp, atuou por mais de 30 anos em Artur Nogueira, Cosmópolis e no Estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, foi médico da Usina Açucareira Ester por muitos anos.

O projeto de lei para essa homenagem, de autoria dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.