Prefeitura incentiva pré-cadastro para vacinação de crianças em Artur Nogueira

Preenchimento do formulário online garante mais agilidade no momento da imunização

A Prefeitura de Artur Nogueira está incentivando pais e mães a realizarem o pré-cadastro para a vacinação das crianças contra a Covid-19. A plataforma, disponibilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, já está em operação no site “Vacina Já” (https://www.vacinaja.sp.gov.br/).

O cadastramento é para a faixa etária de 5 a 11 anos e tem por objetivo garantir mais agilidade no momento da imunização. No momento, Artur Nogueira aguarda o envio de imunizantes pediátricos da Pfizer por parte do Ministério da Saúde, aprovado desde 16 de dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que possa iniciar o plano de vacinação do público infantil.

Lucas Sia (PSD) comemora e afirma que a cidade está pronta para realizar a campanha para os pequenos. “Estamos esperando o envio dos imunizantes. Entretanto, nossa equipe da Saúde já preparou toda a logística da vacinação das nossas crianças”, comenta o prefeito de Artur Nogueira.

Pré-cadastro

O pré-cadastro é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site do “Vacina Já”, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.

Angela Pulz Delgado, secretária de Saúde, explica que a prioridade será o público infantil com comorbidades. “Cumpriremos o protocolo estabelecido anteriormente pela outras faixas etárias. Seguiremos em ordem decrescente de idade até que consigamos ampliar a cobertura vacinal dos nossos pequenos”, observa e pontua.

Caso não consigam realizar o pré-cadastro, os pais e mães não precisam se preocupar, pois a vacinação também será feita mesmo sem ele, com realização do cadastro completo presencialmente na unidade de vacinação.