Prefeitura inicia construção de novas pontes nas avenidas Brasil e dos Trabalhadores

A Prefeitura de Mogi Guaçu deu início na terça-feira, dia 1º de junho, à construção de novas pontes na Avenida Brasil e na Avenida dos Trabalhadores – ambas objeto de convênio com o Governo Federal. As obras, orçadas em R$ 14,5 milhões, deverão acontecer dentro do prazo de 14 meses.

Esta primeira etapa de trabalho consiste na mobilização de equipamentos e montagem do canteiro de obras para execução dos serviços de terraplanagem que irão liberar a frente de serviços pertinente às fundações e vigas de infraestrutura das travessias.

“São obras importantes e que beneficiarão a cidade como um todo, reduzindo trânsito, facilitando acessos, ampliando acessibilidade e mobilidade e dando mais segurança a motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Encontramos um projeto e um contrato com muitos problemas e deficiências e trabalhamos ao longo dos últimos meses para fazermos as adequações necessárias para seguirmos em frente do jeito certo, sem maiores prejuízos à cidade”, disse.

Parada desde o ano passado, ainda na fase de elaboração do projeto executivo, a iniciativa passou por entraves no começo do ano a partir de solicitação de aditamento por parte da empresa vencedora do processo licitatório e responsável pela obra, que encontrou dificuldades técnicas de execução não previstas na proposta apresentada pelo município no ano passado.

A continuidade demandou readequações voltadas à redução de custos da construção da ponte da Avenida Brasil, que recebe também investimentos voltados a sua duplicação. O aditamento, por sua vez, ficará na casa dos 12%, bem abaixo dos 27% pedidos pela empresa – valor que inviabilizaria a obra.

“Dialogamos com a construtora e fizemos uma gestão responsável desse tema para não penalizar o município. Acredito que encontramos uma resolução que foi boa para Mogi Guaçu e que garantiu a preservação do investimento”, ressaltou o prefeito.

O convênio com o Governo Federal prevê ainda obras de infraestrutura de recapeamento, criação de pistas de caminhada, alargamento de vias e iluminação pública nas avenidas dos Trabalhadores, Brasil e Alíbio Caveanha. Serão gastos, ao todo, R$ 29 milhões financiados junto à Caixa Econômica Federal.