Prefeitura inicia entrega de roupas e cobertores da campanha “Aqueça Seu Irmão”

Distribuição dos donativos arrecadados começa nesta terça-feira na sede da Sasan, em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, inicia nesta terça-feira (17) a entrega das roupas, calçados e cobertores arrecadados durante a Campanha do Agasalho “Aqueça Seu Irmão” 2025.

A distribuição será feita das 9h às 15h, na sede da Sasan, localizada na Rua 10 de Abril, nº 1.741, no Jardim Wada.

A ação acontece em dias úteis, com pausa no feriado de Corpus Christi (quinta-feira, 19) e no ponto facultativo da sexta-feira (20), sendo retomada normalmente na segunda-feira (23), no mesmo horário.

Grande parte dos itens foram arrecadados durante a ação solidária “Aqueça Seu Irmão”, realizada no último domingo (15), inciativa do Liberdade Motoclube e com apoio da Prefeitura e de dezenas de motociclistas voluntários da cidade.

A campanha resultou na arrecadação de toneladas de roupas e cobertores, que agora serão repassados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglaub, destacou a importância da mobilização popular. “Toneladas de agasalhos serão distribuídas à comunidade, resultado da grandiosa ação de arrecadação realizada no último domingo. Foi uma corrente de solidariedade emocionante, e agora estamos unindo forças para fazer com que esses donativos cheguem a quem realmente precisa”, afirmou.

Durante a entrega, será organizada uma fila para garantir a ordem e o bom atendimento à população. Equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estarão no local para orientar os beneficiários e ajudar na triagem dos itens.