Prefeitura inicia montagem de estrutura da 3ª Feira do Verde de Artur Nogueira

Evento promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, acontecerá neste sábado (07) e domingo (08), na Lagoa dos Pássaros

A montagem da estrutura da 3ª Feira do Verde já está a todo vapor. Marcado para os dias 07 e 08 de outubro, na Lagoa dos Pássaros, o evento ocorrerá das 9h às 17h no sábado e das 9h às 13h no domingo.

A Feira do Verde é um evento que celebra a rica produção agrícola e artesanal da cidade. Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, a terceira edição promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes da natureza, das plantas ornamentais e dos produtos artesanais únicos.

O prefeito Lucas Sia (PSD) convida a população nogueirense a celebrar mais esse importante evento.

“A 3ª Feira do Verde promete ser uma celebração vibrante da cultura agrícola e artística de Artur Nogueira. Os visitantes podem esperar uma experiência única, repleta de cores e criatividade. Este é um evento imperdível para aqueles que desejam apoiar os produtores locais e mergulhar na diversidade de produtos que a cidade tem a oferecer”, frisou.

DESFILE DE TRATORES

Uma das atrações da Feira do Verde será o Desfile de Tratores – ferramenta importante na vida rural e que simboliza o trabalho no campo. O desfile acontecerá no dia 8 de outubro (domingo), a partir das 10h. A caravana irá partir da igreja Santa Rita, no bairro Planalto, e seguirá até a Lagoa dos Pássaros, onde os tratores serão expostos.

“O desfile carinhosamente chamado de ‘Trator Verde’ será um momento único de valorização do trabalho no campo, afinal, Artur Nogueira tem raízes na agricultura e nos orgulhamos disso”, finalizou Odair Boer.

DE FRUTÍFERAS À MÓVEIS ARTESANAIS

Durante os dois dias de feira, produtores de frutíferas e plantas ornamentais terão a chance de exibir suas criações, ao lado de artesãos habilidosos que oferecem produtos diferenciados, desde bebidas e geleias até biscoitos e pães especiais. Além disso, objetos artesanais como móveis, enfeites e utilitários feitos à mão também estarão em destaque, proporcionando uma ampla gama de opções para os visitantes explorarem.