Prefeitura inicia obra de recapeamento da Rodovia dos Agricultores em Artur Nogueira

Promessa de campanha de Lucas Sia (PSD), nova obra garantirá segurança no trânsito para milhares de veículos e moradores



A Prefeitura de Artur Nogueira deu início à resolução de mais um problema antigo do município. Após anos de uma situação dramática no tráfego de carros na Rodovia dos Agricultores, devido às péssimas condições da malha asfáltica, as obras de recapeamento da via saíram do papel.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comenta o novo empreendimento. “É com imensa alegria que o tão sonhado recapeamento da Rodovia dos Agricultores sai do papel. Promessa de campanha sendo cumprida, mostrando que todas as áreas da cidade são prioridade para nossa equipe”, frisa o chefe do Poder Executivo.

Ele explica que a assinatura do convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi feita no final do ano passado (2021) e o documento confirmava a execução das obras e serviços de Recuperação Funcional da Estrada Municipal ATN-010 que liga o município nogueirense à Mogi Mirim. “Agradeço novamente o deputado estadual Barros Munhoz, deputado federal Vanderlei Macris, Governo do Estado de São Paulo e todos os envolvidos nessa conquista”, pontua Sia (PSD).

A conhecida demanda nogueirense foi alvo de licitação. Para tanto, a empresa concorrente e vencedora do processo foi a Compec Galasso Engenharia e Construções que ficará encarregada de garantir a recuperação e execução de todas as melhorias necessárias para a recuperação.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, a recuperação funcional da Rodovia dos Agricultores e da MMR-347 possui investimento de R$22.618.473 e prazo de conclusão de 12 meses.

PROBLEMA ANTIGO



Há anos, os moradores e motoristas que utilizam a Rodovia dos Agricultores reclamam do asfalto, falta de sinalização e ausência de acostamento. No local, já foram registrados diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais.

Semanalmente, a rodovia recebe cerca 14 mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos. O maior fluxo está concentrado no horário das 6h às 19h em comparação ao restante da noite.