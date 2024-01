PREFEITURA INICIA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA ANTÔNIO PINTO CATÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, iniciou nesta quinta-feira, dia 25 de Janeiro, o recapeamento asfáltico na Avenida Antônio Pinto Catão nos dois sentidos, da Rua Amazonas à Rua Maranhão.

Segundo a secretaria, devido às obras o acesso ao trecho está interditado aos motoristas. As melhorias visam aprimorar as condições do pavimento da avenida e do trânsito no local.

A Secretaria e Obras e Serviços recomenda aos motoristas que evitem transitar pelo local durante as obras e conta com a compreensão e colaboração da população.