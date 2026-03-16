Prefeitura inicia recapeamento e sinalização viária em ruas dos bairros Pedra Branca e Maria Helena

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse iniciou nesta segunda-feira, 16 de março, obras de recapeamento e sinalização viária em ruas dos bairros Pedra Branca e Maria Helena. A ação conta com investimento de quase R$ 1 milhão, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim, destinada à melhoria da infraestrutura viária do município.

O início dos trabalhos ocorreu pela Rua José Vedovatto, uma demanda antiga apresentada por moradores da região. Além da via, os serviços também contemplarão as ruas Narcisa de Abreu Soares, Gilberto Romio, Basílio Momesso, Francisco Carlos Massoni, Olívia Menuzzo Nascimento, Aurélio Villalva e Joaquim Duarte.

Para o prefeito Ricardo Cortez, a obra representa um avanço importante para a mobilidade urbana. “Esse é um investimento que melhora a qualidade das nossas ruas e traz mais segurança para motoristas e pedestres. Estamos trabalhando para atender demandas antigas da população e seguir avançando na melhoria da infraestrutura da cidade”, afirmou.

De acordo com a administração municipal, os trabalhos seguirão ao longo dos próximos dias, conforme o cronograma de execução da obra.