Prefeitura instala 26 novos postes de iluminação em LED no Jardim Esplanada

Nesta semana, a Administração Municipal instalou 26 novos postes de iluminação em LED no Jardim Esplanada, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Em breve, a Rua Ophelia Apucarana e trechos da Rua Pedro Risseto e da Avenida Emília Marchi Martini serão beneficiadas com nova iluminação em LED. No local, cada novo poste implantado irá contemplar uma nova luminária em LED com potência de 120 watts.

O serviço será executado em todo o cumprimento da Rua Ophelia Apucarana. Já na Rua Pedro Risseto, o trabalho será feito em parte dessa via, assim como na Avenida Emília Marchi Martini, no trecho de extensão entre a Rua Pedro Risseto e Rua Yvone de Araujo. As instalações serão feitas por equipe do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu) e terá acompanhamento da Secretaria Municipal Obras e Mobilidade (SOM).

“A previsão é que todos os pontos de iluminação sejam em LED em até 20 dias. Além de iluminar mais, a nova iluminação traz benefícios como economia para toda a cidade, mas, principalmente, para os moradores do Jardim Esplanada que terão maior segurança para transitar pelo local. Nossos investimentos continuam para termos uma cidade 100% LED”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Nova iluminação

Além disso, outros pontos da Zona Leste já receberam a troca de luminárias convencionais por LED, sendo: Chácara do Ouro, Chácara São João, Vila São João, além dos Jardins Bela Vista, Europa, Santa Maria, Paulista e Camargo I e II. Desde 2022, o serviço é feito em todas as regiões atendendo o plano de governo do prefeito Rodrigo Falsetti, que continua investindo em melhorias da iluminação pública de praças, ruas, avenidas, áreas verdes e rotatórias.

No ano passado, o trabalho foi executado em toda a Zona Sul, sendo ela a primeira região da cidade beneficiada 100% com nova iluminação em LED. Ao todo, 70 bairros já contam com a nova tecnologia, sendo 39 deles localizados na Zona Sul. Já foram instaladas 11 mil novas luminárias, o que totaliza cerca de 50% de todo o município. A meta é deixar a cidade 100% LED com luminárias mais eficientes, claras e econômicas proporcionando mais visibilidade e proteção aos moradores.

Reparo e manutenção

Além do cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade para a instalação de iluminação LED, a população também pode contribuir relatando os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento contempla troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular e manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, basta o munícipe informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo. O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, através do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços.

Bairros 100% LED

Zona Sul

Jardim Cristina

Parque dos Eucaliptos

Parque dos Eucaliptos II

Parque dos Eucaliptos III

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Santa Madalena

Jardim Bandeirantes

Jardim Itamaraty

Jardim Planalto

Jardim Itacolomy

Loteamento Morro Amarelo

Jardim Novo Itacolomy

Jardim Guaçu Mirim III

Jardim Guaçu Mirim II

Jardim Munhoz

Jardim Brasília

Parque Duas Nascentes

Jardim Casagrande

Chácara São João

Condomínio Jatiuca

Parque Itacolomy

Jardim Planalto Verde

Parque do Estado

Jardim Progresso

Parque Guainco

Vila Vasconcelos

Jardim Rosacruz

Jardim Santa Mônica I

Jardim Santa Mônica II

Jardim Santa Mônica III

Recanto Itamaracá

Vila Rica

Vila Pataro

Residencial Flor da Serra

Jardim Serra Dourada

Loteamento Residencial Villa da Serra

Vila Júlia

Vila Beatriz

Zona Leste

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Chácara do Ouro

Chácara São João

Vila São João

Jardim Bela Vista

Jardim Europa

Jardim Santa Maria

Jardim Paulista

Jardim Camargo I

Jardim Camargo II

Zona Oeste

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena

Jardim Igaçaba

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Zona Norte

Jardim Ypê I

Jardim Ypê II

Jardim Monte Líbano

Chácaras Alvorada

Distrito Regional

Distrito de Martinho Prado Júnior