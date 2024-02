Prefeitura instala 40 painéis digitais para alerta em caso de alagamento

Crédito: Carlos Bassan

O maior registro de chuva deste verão ocorreu no dia 13 de janeiro, quando o índice pluviométrico atingiu 127 mm

A Prefeitura de Campinas instalou 40 painéis digitais em pontos estratégicos da cidade para alertar a população em caso de alagamento. A ação foi desencadeada por meio de parceria entre Defesa Civil, a autarquia Serviços Técnicos Gerais (Setec) e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Os alertas, em tempo real, são inseridos nos painéis para que motoristas e pedestres evitem os locais alagados. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 16 de fevereiro, durante reunião do Comitê de Gestão de Risco e Desastres – Operação Chuvas Verão 2023/2024. Na ocasião também foi divulgado balanço parcial da Operação Verão.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, destacou que, no momento, o foco das ações é a autoproteção do cidadão. “As informações em tempo real são relevantes para que o cidadão possa se proteger em caso de chuva forte que cause alagamento nas vias. Além dessa ação com a Setec e a Emdec, vamos promover uma série de treinamentos comunitários para que a população se aproprie das informações e saiba como agir em caso de ocorrências como queda de árvores, alagamentos, raios, entre outras questões relacionadas ao clima”, informou.

Os painéis digitais disponibilizam mensagens de alerta em tempo real de acordo com os avisos meteorológicos emitidos pelo Inpe/Inmet. A partir desses avisos a Defesa Civil emite alertas que indicam a aproximação de condições climáticas como tempestades ou vendavais que podem chegar a determinada região e causar estragos. Essas informações são disponibilizadas e enviadas aos painéis pela equipe de profissionais que atuam na Central de Monitoramento da Cimcamp.

Fique atento às cores e às mensagens divulgadas nos painéis conforme os diferentes níveis de alerta definidos pela Defesa Civil:

VERDE – Estado de Observação – segurança no Trânsito – Exemplo: “Atravesse na faixa”

AMARELO – Estado de Alerta – Previsão de Chuva – Exemplo: “Evite a via”

VERMELHO – Estado de Urgência – Pontos de alagamento – Exemplo: “Chuva forte, evite locais de alagamento”

PRETO – Estado de Emergência – Alagamento – Exemplo: “Evite a região”

Balanço Parcial

As equipes da Operação Verão 2023/2024 realizaram, entre 1º de dezembro e 14 de fevereiro, 96 vistorias preventivas em áreas de risco de Campinas e 26 ações educativas, incluindo a entrega de 6.400 folhetos de orientação para moradores. Os dados estão no balanço parcial da Operação divulgado em relatório nesta sexta-feira, 16 de fevereiro. No mesmo período foram registradas 98 quedas de árvores/galhos e 41 alagamentos em imóveis.

O relatório da Operação também aponta que o mês de dezembro de 2023 foi marcado por dias de muito calor. O município esteve em alerta de alta temperatura em cinco dias. Em janeiro, foram quatro dias de temperaturas altas, sendo registrado no dia 07/01, a maior temperatura do mês, 35.5°C. Em fevereiro, até o dia 14/02, também foram quatro dias de Estado de Atenção devido às altas temperaturas. A mais alta foi registrada no dia 13/02, 34,7°C.

Nos três meses da Operação Verão Campinas entrou em estado de atenção devido às chuvas, em nove dias. Dois dias em dezembro; sete em janeiro e dois em fevereiro. O maior registro ocorreu no dia 13/01, quando o índice pluviométrico atingiu 127 mm.