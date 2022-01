Prefeitura instala gerador de energia no Pronto Atendimento Imediato

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, instalou no último sábado (22), um gerador de energia no Pronto Atendimento Imediato (PAI).

A instalação foi feita após um pedido do prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, para que fosse feita uma melhoria na energia fornecida no local.

O equipamento foi alugado para que o atendimento no PAI não sofra com a falta de energia. O equipamento funciona de forma automática. No momento que o fornecimento da rede elétrica é interrompido, o equipamento entra em operação, até que o fornecimento da rede seja restabelecido. Dessa forma, o atendimento não precisa ser interrompido.

Outra melhoria realizada no local na última semana foi a instalação de lâmpadas de emergência. Apesar de inaugurado há vários anos, o local nunca teve instalado o equipamento de segurança.

Reforma

A Prefeitura Municipal já tem programada uma reforma geral no Pronto Atendimento Imediato. Nos próximos meses, o atendimento vai ser redirecionado para outros locais e o atual prédio será interditado para o início dos trabalhos.

Além da reforma no prédio, toda a instalação elétrica da edificação passará por adequações, para comportar os equipamentos necessários para o atendimento adequado à população.

Esse é mais um compromisso firmado pela atual administração que começa a sair do papel e virar realidade para a população coelhense.