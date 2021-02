Prefeitura instala iluminação de LED na Avenida Emílio Marconato

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, começou a instalar nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, iluminação de LED ao longo da Avenida Emílio Marconato. No total, segundo a secretaria, serão instaladas 62 luminárias de LED de 180 Watts de potência cada, que substituirão as luzes convencionais. A previsão é de que o trabalho seja concluído até a próxima segunda-feira.

O serviço integra o cronograma do programa de modernização da iluminação pública de Jaguariúna. Há duas semanas, a Secretaria de Obras e Serviços realizou a troca do antigo sistema de iluminação da Estrada Judite dos Santos Pinto (Estrada do Japonês) por luminárias de LED.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura também instalou luminárias de LED em 24 pontos da Avenida Pacífico Moneda. O cronograma ainda prevê a instalação de luzes de LED em outras vias importantes da cidade, além de praças e áreas públicas.

A iluminação de LED é mais eficiente, moderna e econômica. Além disso, os novos dispositivos oferecem mais luminosidade, o que contribui para melhorar a segurança da população nas vias públicas.