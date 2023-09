Prefeitura investe em prevenção de erosão com nova obra em Artur Nogueira

Caixa de pedra busca conter e gerenciar as águas pluviais provenientes dos bairros próximos ao Benvenuto

A Prefeitura de Artur Nogueira, comprometida com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população, está realizando mais uma importante obra preventiva no município.

Sob a coordenação da Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação, equipes de funcionários estão empenhadas na construção de uma caixa de pedra em uma área localizada atrás do bairro Benvenuto.

A obra busca conter e gerenciar as águas pluviais provenientes dos bairros próximos, incluindo Parque dos Trabalhadores, Jardim Ipê, Parque das Flores, entre outros.

O titular da pasta e também arquiteto & urbanista, Fernando Arrivabene, destaca que esta é apenas a primeira fase de um projeto de maior envergadura que deverá ser executado no local.

“Estamos cientes da importância de adotar medidas preventivas para evitar problemas futuros, como erosões, que podem prejudicar nossas comunidades e o meio ambiente. A construção desta caixa de pedra é parte de um esforço contínuo para proteger nossa cidade”, disse.

Obra de Contenção de Erosão: O que é e por que é importante?

Uma obra de contenção de erosão é um projeto estratégico que visa controlar o desgaste do solo causado pela ação da água, vento, ou outros fatores naturais. A erosão é um processo natural, mas que pode ser acelerado ou agravado pela interferência humana, como a urbanização desordenada.