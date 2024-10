PREFEITURA INVESTE MAIS DE R$ 2 MILHÕES EM OBRAS ANTIENCHENTES NO MARIA BEATRIZ

Atenta ao ciclo de mudanças climáticas, a Prefeitura de Mogi Mirim tem realizado uma série de obras destinadas à contenção de enchentes e alagamentos na cidade. Nesta semana, foi iniciada a execução de um grande projeto de drenagem urbana no Maria Beatriz, bairro localizado na zona sul da cidade. O investimento será de cerca de R$ 2,3 milhões e os recursos são provenientes de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

As obras serão realizadas nas ruas César de Freitas. Afonso Arcuri, Benedito Pena Forte Gonçalves, Antonio Janini, Cristiano Cruz, Henrique Stort e João Antunes de Lima. O objetivo é atender a necessidade de mitigação do risco de inundações no bairro, resolvendo o problema de alagamentos recorrentes enfrentados por aquela comunidade durante os períodos de chuvas intensas, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores, além de proteger o patrimônio público e privado da região.

A solução encontrada pelos técnicos da Secretaria de Obras foi implantar um conjunto integrado de elementos projetados para gerenciar as águas pluviais de forma sustentável e eficaz. Esta solução abrange diversos componentes, incluindo jardins de chuva, contenções de gabiões e bacias de contenção, que trabalham em conjunto para capturar, armazenar, filtrar e infiltrar a água da chuva, reduzindo assim o risco de enchentes e minimizando o impacto ambiental.

Na rua César de Freitas, haverá a interligação das três bocas de leão existentes, criando uma única boca de leão alongada. Essa modificação permitirá a captação eficiente da água pluvial por meio de tubulações, que a direcionarão para a bacia de contenção que será construída dentro do campo de futebol da Acojamba (Associação Comunitária do Jardim Maria Beatriz e Adjacências).

A bacia de contenção serve como reservatório para armazenar temporariamente as águas pluviais e reduzir o pico de escoamento durante eventos de chuva intensa. Ela é projetada para capturar e reter a água excedente, liberando-a gradualmente ao longo do tempo. A partir desta bacia, a água será encaminhada para a rede pública de drenagem.

O projeto ainda prevê a implantação de um Jardim de Chuva na esquina das ruas Juvenal Toledo e Afonso Arcusi. Trata-se de um elemento paisagístico projetado para capturar e filtrar as águas pluviais em áreas urbanas. Ele consiste em depressões plantadas com vegetação nativa ou adaptada, juntamente com uma camada de solo e cascalho que ajudam a filtrar e infiltrar a água da chuva. Durante uma tempestade, a água da chuva é direcionada para os jardins de chuva através de calhas ou tubulações. Uma vez lá, a água é absorvida pelo solo e pelas plantas, filtrando impurezas e reduzindo a quantidade de escoamento superficial.

Também será feito o alargamento das bocas de leão da rua Afonso Arcuri; colocação das contenções de gabiões (estruturas que desempenham um papel importante no controle de enchentes, evitando a erosão em encostas ou áreas inclinadas) nos cinco quarteirões que englobam o sistema implantado; aplicação de calçadas drenantes (fundamentais para minimizar o escoamento pluvial da água) em seis ruas envolvidas; e elevação do nível da rua João Antunes de Lima. A previsão é de que o serviço esteja concluído num prazo de até oito meses.

MAIS DUAS

A intervenção no Maria Beatriz integra um conjunto de obras antichentes que serão executadas na Zona Sul. As outras duas áreas contempladas com as obras estão localizadas no final da avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, do outro lado onde está situado o kartódromo, e na região próxima as quadras “Três Marias”, no Complexo Esportivo “José Geraldo Franco Ortiz”, onde será construída uma espécie de lago artificial, a fim de absorver e represar as águas das chuvas, e depois, de maneira gradativa, viabilizar o escoamento sem causar transtornos nas ruas.