Prefeitura lança 1º livro que eterniza história de Artur Nogueira

Coleção “Artur Nogueira tem história e memória” terá 5 volumes; Lançamento aconteceu na noite desta terça-feira (5) na Réplica da Estação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, lançou na noite desta terça-feira (5) o livro “Artur Nogueira, minha cidade”. A obra – escrita por Mano Fromberg e ilustrada por Nycolas Pedro – é a primeira de uma série de cinco volumes que fazem parte da coleção “Artur Nogueira tem história e memória”.

O lançamento da obra aconteceu na Réplica da Estação e reuniu amantes da história nogueirense, professores da Rede Municipal de Ensino e autoridades locais. De acordo com o Poder Executivo Municipal o objetivo é retratar e eternizar a trajetória histórica do município através de livros infantis ilustrados.

O livro pioneiro é voltado às crianças e foi preparado de forma didática, com ilustrações coloridas e linguagem acessível – a fim de que todos os alunos tenham conhecimento sobre a cidade onde moram. Assim, a obra – no momento – ficará disponível apenas para os estudantes da Rede Municipal de ensino como material didático.

O prefeito Lucas Sia (PSD) esteve presente no lançamento e comemorou o ineditismo do projeto. “Ver nossa cidade retratada nas páginas deste livro é uma emoção sem igual. Cada detalhe, cada lembrança, tudo ganha vida de uma maneira muito especial. É uma forma de honrarmos nosso passado enquanto construímos nosso futuro”, frisa.

CONTEXTO

A série de quatro livros foi uma iniciativa da secretária de Educação, Débora Sacilotto, e partiu da necessidade que ela vivenciou ainda em sala de aula: nenhum material didático infantil sobre a origem do município.

Em 2021, a Prefeitura através da Secretaria de Educação, promoveu o 1° Concurso Didático Literário “Artur Nogueira tem história e memória”, dando oportunidade aos moradores que quisessem escrever sobre a história do município. O vencedor foi Mano Fromberg e, por isso, o jornalista ficou responsável por produzir um livro a cada seis meses.

O primeiro retrata o surgimento do município e as primeiras famílias e contou também com a ilustração de Nycolas Pedro; o segundo trará 20 personalidades homenageadas com nomes em ruas, avenidas ou prédios públicos; o terceiro enaltecerá a Educação, Esporte e Cultura nogueirense; enquanto o quarto abordará a Economia e Agricultura de Artur Nogueira.

Além disso, durante o evento, foi revelado que haverá um quinto livro que prestará homenagem aos 100 anos da Corporação Musical 24 de Junho.

Débora se emociona ao ver a concretização de um sonho pedagógico e, também, agradece o apoio do vereador e líder de governo, Melinho Tagliari (DEM), durante a realização do projeto. “As páginas estão repletas de nostalgia e reúnem eventos que tornam Artur Nogueira uma cidade única. Agradecemos o Poder Legislativo que unanimemente apoiou essa iniciativa”, concluiu a secretária.

Vale destacar que em 2022 ocorreu o Concurso de Desenho entre os alunos da Rede Municipal de Ensino. Foram centenas de participantes, e quatro desenhos selecionados para dar um toque juvenil e colorido na contracapa do primeiro livro. Nesta terça-feira (5), durante o lançamento do livro “Artur Nogueira, minha cidade”, os autores dos desenhos escolhidos receberam de presente a obra autografada pelo autor Fromberg.

Para o segundo livro, também foi realizado um concurso voltado aos alunos do Ensino Fundamental, que participaram com entusiasmo de todo o processo. Ao todo, 56 alunos foram escolhidos para ilustrar a próxima obra e, da mesma forma, foram premiados com um certificado e um kit de material escolar.