Prefeitura lança campanha contra abuso e exploração de crianças e adolescentes em Artur Nogueira

“Faça Bonito” é uma campanha nacional que envolve ações de conscientização nas escolas, entidades e diversos departamentos públicos

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, lança a campanha “Faça Bonito” em combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes.

O girassol, símbolo da campanha, estará presente em diversas atividades programadas para o dia 17 de maio, o “Dia D”. Além disso, haverá entrega de folders informativos e oficinas nas escolas municipais e estaduais, onde os alunos aprenderão sobre a prevenção e identificação de situações de violência, com objetivo de estimular o diálogo.

De acordo com a pasta, a campanha conta com apoio e participação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) e diversos departamentos públicos, incluindo o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Conselho Tutelar, e as Secretarias de Saúde, Educação, Cultura & Turismo, Segurança e Comunicação.

O prefeito Lucas Sia destaca a importância da campanha como um momento de união e mobilização da população. “É dever de todos nós garantir que nossos pequenos cresçam em um ambiente livre de violência e cheio de oportunidades”, pontua.

Lei Federal 9.970/00

A Lei Federal 9.970/00 institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A diretora de Assistência Social, Daiane Mello, frisa: “Nosso intuito é alcançar o maior número de pessoas com a campanha, de forma com que a população entenda a importância de proteger aqueles que mais precisam. Por isso, denuncie qualquer caso de abuso ou exploração sexual, seja um agente de proteção, converse com seus filhos sobre o assunto, e nos ajude a espalhar essa mensagem”.

Foto: Prefeitura Municipal